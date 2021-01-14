Російські спортсмени майже до кінця 2022 року не зможуть виступати на міжнародних змаганнях з власним прапором та гімном. Для останнього вже знайшли заміну.

У четвер, 14 січня, відбулося засідання комісії атлетів Олімпійського комітету Росії. Серед інших питань учасники засідання обговорили, яка мелодія може замінити гімн Росії на найбільших міжнародних змаганнях, пише "Чемпіонат".

До теми Влада приховувала махінації: рішення CAS на 186 сторінок про дискваліфікацію Росії

Як можливий музичний супровід, спортсмени вирішили запропонувати пісню "Катюша". Під час голосування саме ця мелодія набрала найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд вирішив відсторони російських спортсменів на два роки від усіх міжнародних змагань, в тому числі Олімпійських ігор та чемпіонатів світу. На цих турнірах можуть виступати окремі російські спортсмени, але робитимуть це як "нейтральні" – без прапора та гімну.

Дискваліфікація діятиме до 16 грудня 2022 року. Відтак Росія офіційно не буде представлена на Олімпіаді в Токіо, яку перенесли на літо 2021 року, а також зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

У відборі на Чемпіонат світу з футболу Росія може взяти участь, але на самому турнірі теж виступатиме під нейтральним прапором.