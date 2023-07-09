Реванш за поразку в півфіналі Євро: Мудрика та Судакова помітили з м'ячем на пляжі в Барселоні

Гравці молодіжної збірної України отримали кілька днів відпустки перед тренувальними зборами своїх команд. Колишніх партнерів по Шахтарю Георгія Судакова та Михайла Мудрика помітили в Іспанії.

5 липня підопічні Руслана Ротаня зіграли свій останній матч на чемпіонаті Європи-2023. "Синьо-жовті" програли півфінал іспанцям (1:5) та залишили турнір. Гравці молодіжної збірної України отримали невеликі відпустки, щоб набратися сил до нового сезону.

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Проводять відпустку з користю

Особлива увага прикута до вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Раніше зіркового футболіста зафільмували у "МакДональдсі" в Бухаресті, а тепер помітили на пляжі у Барселоні.

Там Мудрик разом зі своїм партнером по "молодіжці" Судаковим зіграли проти місцевих хлопців у волейбол ногами, відомий також як сепак-тактро. Сподіваємося, що півфіналісти Євро-2023 не схибили і взяли реванш в іспанців за прикру поразку на турнірі.

Мудрик та Судаков грають у волейбол ногами: дивіться відео