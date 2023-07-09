5 июля подопечные Руслана Ротаня сыграли свой последний матч на чемпионате Европы-2023. "Сине-желтые" проиграли полуфинал испанцам (1:5) и покинули турнир. Игроки молодежной сборной Украины получили небольшие отпуска, чтобы набраться сил перед новым сезоном.

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Проводят отпуск с пользой

Особое внимание приковано к вингеру лондонскому Челси Михаилу Мудрику. Раньше звездного футболиста сняли в "МакДональдсе" в Бухаресте, а теперь заметили на пляже в Барселоне

Там Мудрик вместе со своим партнером по "молодежке" Судаковым сыграли против местных парней в волейбол ногами, известный также как сепак-тактро. Надеемся, что полуфиналисты Евро-2023 не сплоховали и взяли реванш у испанцев за досадное поражение на турнире.

Мудрик и Судаков играют в волейбол ногами: смотрите видео

Напомним, что Георгий Судаков стал лучшим бомбардиром молодежного Евро-2023. А Михаил Мудрик отличился тремя ассистами в двух матчах плей-офф чемпионата.