Збірна Англії на одному диханні пройшла весь континентальний турнір серед найкращих молодіжних команд Європи. У фіналі Євро-2023 "Молоді леви" перемогли іспанців (1:0) та заслужено стали чемпіонами континенту.

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Справжній лідер збірної Англії

Експерти УЄФА визнали гравця збірної Англії Ентоні Гордона найкращим гравцем чемпіонату. На турнірі він відіграв 6 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Гордон зробив вагомий внесок у перемогу Англії у чвертьфіналі ЧЄ-2023 над збірною Португалії (1:0). Саме єдиний гол форварда вивів англійців до півфіналу. Ще один гол на свій рахунок він записав у матчі групового раунду з Ізраїлем (2:0).

Цікаво, що в збірній Англії Гордон виступає на позиції центрфорварда, тоді як в Ньюкаслі грає вінгером.

Я абсолютно радий. Відчуваю, що провів хороший турнір. Але мій особистий трофей — це відзнака моїх партнерів і тренерського штабу,

– цитує Гордона сайт УЄФА.

Зазначимо, що нагорода найкращому гравцю молодіжного чемпіонату вручається із 2017 року.

Попередні Гравці турніру

2021: Фабіу Вієйра (Португалія)

2019: Фабіан Руїс (Іспанія)

2017: Дані Себальос (Іспанія)

Що відомо про Ентоні Гордона