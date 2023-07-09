Збірна Англії на одному диханні пройшла весь континентальний турнір серед найкращих молодіжних команд Європи. У фіналі Євро-2023 "Молоді леви" перемогли іспанців (1:0) та заслужено стали чемпіонами континенту.
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Справжній лідер збірної Англії
Експерти УЄФА визнали гравця збірної Англії Ентоні Гордона найкращим гравцем чемпіонату. На турнірі він відіграв 6 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Гордон зробив вагомий внесок у перемогу Англії у чвертьфіналі ЧЄ-2023 над збірною Португалії (1:0). Саме єдиний гол форварда вивів англійців до півфіналу. Ще один гол на свій рахунок він записав у матчі групового раунду з Ізраїлем (2:0).
Цікаво, що в збірній Англії Гордон виступає на позиції центрфорварда, тоді як в Ньюкаслі грає вінгером.
Я абсолютно радий. Відчуваю, що провів хороший турнір. Але мій особистий трофей — це відзнака моїх партнерів і тренерського штабу,
– цитує Гордона сайт УЄФА.
Зазначимо, що нагорода найкращому гравцю молодіжного чемпіонату вручається із 2017 року.
Попередні Гравці турніру
- 2021: Фабіу Вієйра (Португалія)
- 2019: Фабіан Руїс (Іспанія)
- 2017: Дані Себальос (Іспанія)
Що відомо про Ентоні Гордона
- Ентоні Гордон – вихованець Евертона. У віці 17 років футболіст дебютував в основі "ірисок" в матчі Ліги Європи з кіпрським Аполлоном.
- У сезоні 2021/22 зумів завоювати місце в основному складі Евертона, де грав разом з українцем Віталієм Миколенком.
- В зимове трансферне вікно сезону 2022/23 Гордон за 45,6 мільйона євро перейшов до складу Ньюкаслу.
- Загалом на рівні Прем'єр-ліги він зіграв 81 матч, забив 8 голів та віддав 3 асисти.
- У складі молодіжної збірної Англії забив 6 голів у 16 поєдинках.
- Трансферна вартість Гордона становить 35 мільйонів євро.