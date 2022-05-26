Мудрик та Миколенко повернулись у загальну групи збірної України

Двоє важливих футболістів відновили тренування у загальній групі збірної України. Віталій Миколенко та Михайло Мудрик візьму участь у двосторонній грі.

Поповнення у загальній групі

Участь у тренувальному процесу "синьо-жовтих" у Словенії взяло 19 футболістів. У лазареті збірної продовжують відновлюватись від травм лише два гравці Динамо – Микола Шапаренко та Денис Попов.

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На центрального захисника незабаром чекає контрольне обстеження, яке дозволить лікарям визначити подальший хід реабілітації футболіста. Попов отримав пошкодження у поєдинку проти італійського Емполі (1:3). Денис покидав поле накульгуючи та у супроводі медиків збірної, після чого вирушив на огляд у Рим. Шапаренко ж працює під наглядом реабілітолога.

Михайло Мудрик вже взяв участь у контрольних поєдинках збірної, у яких відзначився дебютним голом у синьо-жовті футболці.

Вже 26 травня "синьо-жовті" проведуть двосторонню 90-хвилинну гру, яка стане повноцінним навантаженням для футболістів замість контрольного спарингу. Обидва товариські матчі були зірвані в останній момент.

Через пошкодження за збірну так і не зіграв Олексій Гуцуляк. Також розташування України покинули п'ять гравців – Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Сергій Булеца, Артем Бєсєдін та Юхим Конопля.

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