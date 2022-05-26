Підкорив англійських уболівальників

Сезон підійшов до свого логічного закінчення, тому настав час підбивати підсумки. Евертон зумів врятуватись із зони вильоту. "Іриски" за 38 турів здобули 39 очок та посіли 16-те місце серед 20 клубів.

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Віталій Миколенко теж зробив вагомий внесок у збереження прописки в АПЛ. Уболівальники теж відзначили дії українця. Фанати англійського клубу визнали гол Миколенка найкращим у сезоні-2021/2022.

На тренуванні Евертона Миколенко отримав іменну відзнаку з рук асистента тренер Ешлі Коула. Українець через несподіванку ледь не забув подякувати на камеру уболівальникам за таку довіру та вибір. Коли футболіст вже прямував до партнерів по команді йому нагадали, що потрібно сказати декілька теплих слів для фанатів. Такий момент лише розсмішив Миколенка та усю команду.

Дебютний гол Миколенка

Свій дебютний гол Віталій забив у виїзному поєдинку проти Лестера. Вже на 6-й хвилині зустрічі захисник зробив рахунок у матчі 0:1 на користь Евертона.

Все розпочалось із вкидання з ауту. Івобі зробив верхову передачу прямо під удар українцю. Фланговий оборонець ударом в один дотик вліпив м'яч прямо у повз голкіпера "лисиць".

Після переможного матчу для Евертона (1:2) фанати засипали українця компліментами.

Відео нагородження (гол Миколенка з 0:26)

Ще дві нагороди отримали Ентоні Гордон (найкращий молодий гравець) та воротар Джордан Пікфорд, який став найкращим гравцем Евертона у сезоні, що минув.

Кар'єра Віталія Миколенка