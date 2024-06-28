Чи дійсно травмувався у спортзалі: Мудрик емоційно повідомив, чому пропустив матч проти Бельгії

Михайло Мудрик гнівно відреагував на версію щодо способу отримання травми. Він заявив, що це фейк.

У середу, 26 червня, збірна України з футболу грала свій останній матч групового етапу на чемпіонаті Європи. Суперником "синьо-жовтих" була Бельгія.

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Гнівна реакція Мудрика

Поєдинок завершився з рахунком 0:0, а в паралельній грі Румунія та Словаччина розписали взаємовигідну нічию (1:1). Ці результати залишили Україну на четвертому місці у квартеті E й вона вилетіла з Євро-2024.

Вирішальний матч із бельгійцями пропустив Михайло Мудрик. Була інформація, що український вінгер отримав пошкодження у тренажерному залі, однак гравець Челсі спростував це та розповів, коли саме він травмувався.

Ті, хто вірить у всяку маячню – клоуни. Дуже шкода, що в нас люди тільки й шукають привід заср**и. Доречніше дізнатися спочатку правду з перших вуст. Травма була отримана на 80-й хвилині в матчі зі Словаччиною,

– написав Мудрик.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи Михайло Мудрик провів повний матч проти Румунії та 85 хвилин зі Словаччиною, результативними діями не відзначався.

. Збірна України стала першою командою, яка не пробилася у плей-оф з 4 заліковими пунктами в оновленому форматі чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що стадія 1/8 фіналу Євро-2024 розпочинається 29 червня. Першими у плей-оф зіграють Швейцарія та Італія, стартовий свисток пролунає о 19:00.