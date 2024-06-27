Перед стартом Євро-2024 збірна України на чолі з Сергієм Ребровим отримала чимало авансів. Багато експертів називали склад "синьо-жовтих" найсильнішим за всі роки та очікували успішного виступу.

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Ребров: Ставили ціль вийти в плей-оф

Завищені очікування зіграли злий жарт з командою. Вже у першому матчі підопічні Реброва ганебно поступилися Румунії з рахунком 0:3. Цей результат у підсумку вплинув на розподіл місць в групі Е, де всі учасники заробили по 4 бали. Україна через найгіршу різницю м'ячів опинилася на останньому місці.

Сергій Ребров через свої соціальні мережі попросив вибачення за провальний виступ на Євро.

"Як команда, ми ставили для себе цілі та вірили в те, що ми здатні як мінімум виходити з групи в плей-оф раунди та змагатися за якомога дальній прохід на цьому Євро.

Знаю що саме це очікувала від нас і вся країна. Я дуже шкодую що ми не змогли досягти цього та подарувати вам більше позитивних емоцій, попри вашу підтримку та віру в нас", – написав Ребров.

Збірна готуватиметься до Ліги націй та ЧС

Головний тренер збірної України відмітив два вдалі матчі на Євро: проти Словаччини (2:1) та Бельгії (0:0). Сергій Станіславович закликав набратися терпіння перед наступними турнірами.

"Хоч ми провели 2 якісних поєдинки, де хлопці показали свої найкращі сторони та здобули 4 очка, саме завдяки першій, вкрай невдалої гри ми змушені завчасно завершити наш виступ на Євро.

Прикро покидати турнір на цій стадії, знаючи що ми були здатні на більше. Залишається тільки чекати та готуватися до осінньої Ліги Націй та майбутнього відбору на ЧС", – зазначив Ребров.

Зазначимо, що збірна України встановила унікальне досягнення на Євро-2024. Вперше команда, яка набрала 4 бали не вийшла до плей-оф. Однак українським вболівальникам від таких звитяг не легше.