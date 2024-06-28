У середу, 26 червня, збірна України з футболу грала свій останній матч групового етапу на чемпіонаті Європи. Суперником "синьо-жовтих" була Бельгія.

Читайте також "Були здатні на більше": Ребров перепросив за провал збірної України на Євро-2024

Гнівна реакція Мудрика

Поєдинок завершився з рахунком 0:0, а в паралельній грі Румунія та Словаччина розписали взаємовигідну нічию (1:1). Ці результати залишили Україну на четвертому місці у квартеті E й вона вилетіла з Євро-2024.

Вирішальний матч із бельгійцями пропустив Михайло Мудрик. Була інформація, що український вінгер отримав пошкодження у тренажерному залі, однак гравець Челсі спростував це та розповів, коли саме він травмувався.

Ті, хто вірить у всяку маячню – клоуни. Дуже шкода, що в нас люди тільки й шукають привід заср**и. Доречніше дізнатися спочатку правду з перших вуст. Травма була отримана на 80-й хвилині в матчі зі Словаччиною,

– написав Мудрик.

Зазначимо, що на чемпіонаті Європи Михайло Мудрик провів повний матч проти Румунії та 85 хвилин зі Словаччиною, результативними діями не відзначався.

До слова. Збірна України стала першою командою, яка не пробилася у плей-оф з 4 заліковими пунктами в оновленому форматі чемпіонату Європи.

Нагадаємо, що стадія 1/8 фіналу Євро-2024 розпочинається 29 червня. Першими у плей-оф зіграють Швейцарія та Італія, стартовий свисток пролунає о 19:00.