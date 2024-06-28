В среду, 26 июня, сборная Украины по футболу играла свой последний матч группового этапа на чемпионате Европы. Соперником "сине-желтых" была Бельгия.

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Гневная реакция Мудрика

Поединок завершился со счетом 0:0, а в параллельной игре Румыния и Словакия расписали взаимовыгодную ничью (1:1). Эти результаты оставили Украину на четвертом месте в квартете E и она вылетела из Евро-2024.

Решающий матч с бельгийцами пропустил Михаил Мудрик. Была информация, что украинский вингер получил повреждение в тренажерном зале, однако игрок Челси опроверг это и рассказал, когда именно он травмировался.

Те, кто верит во всякий бред – клоуны. Очень жаль, что у нас люди только и ищут повод заср**ь. Уместнее узнать сначала правду из первых уст. Травма была получена на 80-й минуте в матче со Словакией,

– написал Мудрик.

Отметим, что на чемпионате Европы Михаил Мудрик провел полный матч против Румынии и 85 минут со Словакией, результативными действиями не отличался.

К слову. Сборная Украины стала первой командой, которая не пробилась в плей-офф с 4 зачетными пунктами в обновленном формате чемпионата Европы.

Напомним, что стадия 1/8 финала Евро-2024 начинается 29 июня. Первыми в плей-офф сыграют Швейцария и Италия, стартовый свисток прозвучит в 19:00.