Може стати наступником Ярмоленка: Лунін може перейти у Вест Хем

Андрій Лунін здобув свій черговий трофей у складі Реала. Але новий сезон український голкіпер може розпочати в іншому клубі.

Ще один претендент на українця

Клубом, який зацікавився 23-річним українським голкіпером, став Вест Хем. Нещодавно англійський клуб лише попрощався з іншим українцем Андрієм Ярмоленком. Тепер у команді може з'явитись новий представник із України.

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У сезоні, що минув, ворота "молотобійців" захищав досвідчений Лукаш Фаб'янські. Також у рамку володінь вставав Альфонс Ареола, який був в оренді із ПСЖ. Наразі невідомо, чи збереже Вест Хем своїх голкіперів, тому серйозно розглядає підсилення цієї позиції на полі.

Андрій Лунін ще раніше заявляв, що хоче покинути Реал через брак ігрової практики. Українець ніяк не може виграти конкуренцію за місце у рамці воріт у неймовірного Тібо Куртуа. Ми усі добре побачили це у фіналі Ліги чемпіонів, коли бельгієць тягнув усе, що летіло у сторону його воріт.

Якщо український воротар розпочне новий сезон в іншій команді, то це буде вже четверта оренда для нього після переходу у "Королівський клуб". До цього виступав за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. Якраз у складі останнього провів найкращий період в Іспанії.

За повідомленнями ЗМІ, Луніним цікавляться Вільярреал та Еспаньйол.

Як минув сезон для Луніна у Реалі