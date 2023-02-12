Рік тому через війну в Україні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував не допускати до змагань росіян та білорусів. Однак напередодні Олімпійських Ігор-2024 у Парижі риторика організації поступово змінюється.

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Одним з перших про допуск росіян під нейтральним прапором заговорив президент МОК Томас Бах. Він вважає, що є олімпійський рух має дати дозвіл представникам РФ, якщо вони не підтримали війну в Україні.

12 лютого Бах відвідав чемпіонат світту з гірськолижного спорту в Куршавелі та поспілкувався зі ЗМІ, в тому числі і українськими. Переважна більшість питань до Томаса стосувалась саме можливого зняття санкцій з Росії.

"Мова не йде про Париж, а про спортивні змагання, які відбудуться у 2023 році. Поки ще не говоримо про Париж, про це – пізніше. Хочемо звернути увагу на два головні питання, одне з яких - серйозне занепокоєння, яке було висловлено двома особливими експертками Ради ООН з питань прав людини. Вони сказали нам, що виключення російських та білоруських атлетів лише через їхній паспорт – порушення прав людини.

МОК дотримується прав людини, як і міжнародні спортивні федерації, тому ми маємо реагувати на це занепокоєння. По-друге, нам потрібно зрозуміти, чому це неможливо, наприклад, для плавців, але можливо для тенісистів? Ми бачили на Australian Open, коли українська гравчиня грала проти нейтральної атлетки з російським паспортом, а білоруська тенісистка навіть перемогла на турнірі. Тому чому це неможливо у плаванні чи гімнастиці?,

– зазначив Томас Бах.

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Скандали на Australian Open

Нагадаємо, що у другому колі жіночого турніру на Australian Open Катерина Байндл грала проти нейтральної гравчині Каміли Рахімової і здолала її. Після гри вона потисла руку опонентці.

Втім на тому поєдинку стався скандал, адже організатори пропустили на трибуни вболівальників-фашистів. Вони пронесли російську символіку, вигукували образи на бік України, а один з виродків вдягнув футболку на честь їхнього фюрера Владіміра Путіна.

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Це ще раз доводить, що лише повний бан росіян здатний не допустити фашистську ідеологію окупантів до олімпійського руху. До слова, переможниця AO Аріна Сабаленка відома зовсім не своєю нейтральністю.

У 2020 році вона підтримала самопроголошеного президента своєї країни Алєксандра Лукашенка під час розгону масових протестів проти фальсифікації результатів виборів. А зараз вона готувалась до турніру в Росії, а її бойфренд Константін Кольцов відкриту підтримував геноцид українців.

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