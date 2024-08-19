Мірча Луческу в епіцентрі скандалу: екстренер Шахтаря та Динамо влаштував розбірки з поліцією

Відомий румунський спеціаліст вирішив відвідати бухарестське дербі між Рапідом та Динамо. Перед грою Луческу потрапив у неприємну ситуацію з правоохоронцями.

Нещодавно відомий тренер Мірча Луческу очолив свою рідну збірну Румунії. Спеціаліст готується до матчів Ліги націй, де його команда битиметься в дивізіоні С з Косово, Кіпром і Литвою.

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Конфлікт Мірчі

Луческу вже готується до ігор збірної та відвідує матчі місцевого чемпіонату. 18 серпня тренер відвідав матч між своїми колишніми командами Рапідом та Динамо.

Гра викликала великий ажіотаж, тому поліцейські ретельно перевіряли всіх відвідувачів, зокрема і водіїв авто. Серед них був і Мірча, який прибув на своєму транспорті на стадіон.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, Луческу влаштував розбірки із правоохоронцями на в'їзді до арени. Перед цим тренер майже годину простояв у заторі, що вивело його з рівноваги.

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Джерела повідомляють, що Мірча активно жестикулював та лаявся на поліцейських. Зрештою Луческу таки потрапив на бухарестське дербі, яке завершилось нічиєю 1:1.

Кар'єра Луческу в Україні