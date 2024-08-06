Сьогодні, 6 серпня, на пресконференції федерації футболу Румунії новим тренером головної команди країни було представлено Мірчу Луческу. Фахівець вдруге очолив національну збірну Румунії.

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Другий прихід Луческу у збірну Румунії

На тренерському містку 79-річний спеціаліст замінив Едварда Йорданеску, який покинув пост головного тренера румунів після Євро-2024, у зв'язку з закінченням контракту. Головне завдання Луческу вивести збірну Румунії на чемпіонат світу-2026.

Настав час перейти на новий етап. На цьому новому етапі ми хочемо повернутися на чемпіонат світу. Румунська футбольна федерація вважає, що необхідно мати тренера з великим досвідом. Мірча Луческу – саме така людина, і з ним на тренерському містку я вірю, що ми зможемо написати нову сторінку в історію румунського футболу,

– заявив Резван Бурляну.

Контракт з румунським фахівцем розрахований на 2 роки. До цього Луческу вже працював тренером збірної Румунії з 1981 по 1986 роки. Під керівництвом Мірчі румуни вперше вийшли на Євро у 1984 році.