Популярний британський ресурс FourFourTwo відомий своїми цікавими рейтингами футбольних персон. Свій новий список видання вирішило присвятити легендарним наставникам 00-х.

До теми Лобановський та Луческу потрапили до рейтингу топ-тренерів, які не вигравали ЛЧ: повний список

Луческу та Лобановський – серед найкращих

Джерело опублікувало рейтинг топ-32 тренерів за перше десятиліття XXI сторіччя. До цього списку найкращих потрапили і двоє наставників, які були причетні до українського футболу.

Мова про Валерія Лобановського та Мірчу Луческу. Цікаво, що головні заслуги першого більше відносяться до 70-90-х років минулого сторіччя, адже у 2002 році Метр пішов з життя.

Тим не менше у XXI сторіччі Лобановський двічі став чемпіоном України з Динамо та виграв Кубок. Видання помістило Валерія Васильовича на 26 місце, вище ніж Пепа Гвардіолу або Йоахіма Льова. У свою чергу, Мірчу Луческу поставили на 17-ту сходинку.

У "нульові" румун вигравав Суперкубок УЄФА з Галатасараєм та Кубок УЄФА з Шахтарем. Також на чолі стамбульських Галатасарая та Бешикташа Містер вигравав чемпіонат Туреччини. В України ж Луческу взяв сім національних трофеїв на чолі донеччан.

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Хто у топ-десятці

Що ж стосується найкращого тренера 00-х, то ним став італієць Марчелло Ліппі. Коуч двічі робив Ювентус чемпіоном Італії, виводив туринців у фінал Ліги чемпіонів, але головним досягненням наставника став тріумф на ЧС-2006 з рідною Італією.

Рейтинг найкращих тренерів 00-х за версією FourFourTwo:

  1. Марчелло Ліппі (Італія)
  2. Жозе Моуріньо (Португалія)
  3. Алекс Фергюсон (Шотландія)
  4. Джованні Трапаттоні (Італія)
  5. Карло Анчелотті (Італія)
  6. Оттмар Хітцфельд (Німеччина)
  7. Луї ван Гаал (Нідерланди)
  8. Арсен Венгер (Франція)
  9. Фабіо Капелло (Італія)
  10. Гус Хіддінк (Нідерланди)