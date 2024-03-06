Популярний британський ресурс FourFourTwo відомий своїми цікавими рейтингами футбольних персон. Свій новий список видання вирішило присвятити легендарним наставникам 00-х.

До теми Лобановський та Луческу потрапили до рейтингу топ-тренерів, які не вигравали ЛЧ: повний список

Луческу та Лобановський – серед найкращих

Джерело опублікувало рейтинг топ-32 тренерів за перше десятиліття XXI сторіччя. До цього списку найкращих потрапили і двоє наставників, які були причетні до українського футболу.

Мова про Валерія Лобановського та Мірчу Луческу. Цікаво, що головні заслуги першого більше відносяться до 70-90-х років минулого сторіччя, адже у 2002 році Метр пішов з життя.

Тим не менше у XXI сторіччі Лобановський двічі став чемпіоном України з Динамо та виграв Кубок. Видання помістило Валерія Васильовича на 26 місце, вище ніж Пепа Гвардіолу або Йоахіма Льова. У свою чергу, Мірчу Луческу поставили на 17-ту сходинку.

У "нульові" румун вигравав Суперкубок УЄФА з Галатасараєм та Кубок УЄФА з Шахтарем. Також на чолі стамбульських Галатасарая та Бешикташа Містер вигравав чемпіонат Туреччини. В України ж Луческу взяв сім національних трофеїв на чолі донеччан.

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Хто у топ-десятці

Що ж стосується найкращого тренера 00-х, то ним став італієць Марчелло Ліппі. Коуч двічі робив Ювентус чемпіоном Італії, виводив туринців у фінал Ліги чемпіонів, але головним досягненням наставника став тріумф на ЧС-2006 з рідною Італією.

Рейтинг найкращих тренерів 00-х за версією FourFourTwo: