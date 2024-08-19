Недавно известный тренер Мирча Луческу возглавил свою родную сборную Румынии. Специалист готовится к матчам Лиги наций, где его команда сразится в дивизионе С с Косовым, Кипром и Литвой.

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Конфликт Мирчи

Луческу уже готовится к играм сборной и посещает матчи местного чемпионата. 18 августа тренер посетил матч между своими бывшими командами Рапидом и Динамо.

Игра вызвала большой ажиотаж, поэтому полицейские тщательно проверяли всех посетителей, в том числе и водителей авто. Среди них был и Мирча, который прибыл на своем транспорте на стадион.

Как сообщают местные СМИ, Луческу устроил разборки с правоохранителями на въезде на арену. Перед этим тренер почти час простоял в пробке, что вывело его из равновесия.

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Источники сообщают, что Мирча активно жестикулировал и ругался на полицейских. В конце концов Луческу таки попал на бухарестское дерби, которое завершилось вничью 1:1.

Карьера Луческу в Украине