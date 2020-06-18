Без мільйонерів: Суркіс сказав, хто найбільше заробляє у "Динамо"
У жодного футболіста київського "Динамо" зарплата не складає мільйон доларів. Найбільш високооплачуваним гравцем є капітан команди Сергій Сидорчук.
Про це розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс в програмі "ТаТоТаке".
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Сидорчук заробляє найбільше
Суркіс заявив, що ситуація у "Динамо" не змінилася і зараз найбільше заробляє Сергій Сидорчук.
"Він це своєю роботою довів", – зазначив Суркіс.
Президент киян спростував інформацію, що оклад Віктора Циганкова складає 2 мільйони євро, нічого не змінилося.
Мені смішно читати про те, що Циганков отримує 2 мільйони. Це не відповідає дійсності,
– зазначив Суркіс.
За словами президента "Динамо", щоб зарплата була вищою, команда повинна грати у Лізі чемпіонів.
Хлопці отримують нормальну зарплату, але знають, що якщо хочуть заробляти більше грошей, потрібно виходити в Лігу чемпіонів. Хочете трохи менше – грайте в Лізі Європи. Якщо раніше вони в Лізі Європи непогано заробляли, то в цьому сезоні не заробили нічого. Тому що такі команди потрібно обігравати,
– заявив Суркіс.
Він додав, що у "Динамо" ніхто не заробляє мільйон доларів в рік.
Повідомлялося, що понад мільйон доларів у "Динамо" заробляє іспанець Фран Соль. Начебто це було ключовою умовою під час переходу Соля у "Динамо" у 2019 році.
Що там у "Шахтарі"?
Для порівняння слід сказати, що в донецькому "Шахтарі" заробляють понад мільйон доларів відразу декілька футболістів.
Близько 1,6 мільйона заробляє воротар збірної України Андрій Пятов.
Оклад бразильця Тайсона складає близько 2,2 мільйона доларів. Такий же заробіток у Марлоса.