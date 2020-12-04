Київське Динамо вперше із сезону-2016/2017 вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів. Після трьох провальних кваліфікаційних кампаній столичний клуб досяг успіху у сезоні-2020/2021.

Динамо пройшло кваліфікацію Ліги чемпіонів під керівництвом румунського тренера Мірчі Луческу. Про це повідомляє 24 канал.

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Як повідомляє "ТаТоТаке", футболісти та тренери Динамо отримали преміальні за попадання до групового етапу Ліги чемпіонів.

Повідомляється, що футболісти основного складу отримали до 150 тисяч євро, з яких виплатили податки.

Окрім того, після виходу до групового етапу Ліги чемпіонів Динамо підписало контракт з рядом футболістів. За інформацією "ТаТоТаке", Луческу став ініціатором перегляду зарплат гравців Динамо в кращу сторону.

Восени ЗМІ повідомляли, що Луческу отримає преміальні за вихід Динамо у Лігу чемпіонів. Зокрема, йшлося про 500 тисяч євро. Загалом зарплата Луческу в Динамо складає близько 1,8 мільйона євро.

Як Динамо виступає у Лізі чемпіонів

У кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо пройшло АЗ Алкмаар (2:0) та Гент (1:2, 3:0).

На груповому етапі кияни поки не перемагали. Двічі "біло-сині" програли Барселоні (2:1, 4:0) та Ювентусу (2:0, 3:0).

У матчі з угорським Ференцварошем було зафіксовано нічию (2:2). Останній матч Ліги чемпіонів Динамо проведе 8-го грудня проти Ференцвароша.