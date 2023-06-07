Нагода подресирувати Роналду: тренер Української Прем'єр-ліги може очолити Аль-Наср

Кріштіану Роналду може отримати нового тренера з УПЛ. Час наставника в Україні, скоріше за все, і так підходить до кінця.

Мірча Луческу може стати головним тренером Аль-Насра. Проте румунський фахівець не дуже зацікавлений у робота в Саудівській Аравії.

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Не в тому віці

Аль-Наср, за який виступає зірковий Кріштіану Роналду, перебуває в активному пошуку нового наставника. Саудівський колектив по ходу сезону звільнив француза Руді Гарсію. На його місце прийшов новий тренер Дінко Єлічіч, який уже мав також мінімальний конфлікт зі зверхнім португальцем. Новоспечений наставник у команді перебуває тимчасово, а Аль-Наср уже зробив пропозицію очільнику київського Динамо Мірчі Луческу.

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Керівництво Саудівського колективу вважає румунського фахівця досвідченим та авторитетним, тому він мав би підійти з певної сторони примхливому Аль-Насру. До того ж, скоріше за все, Луческу не буде продовжувати співпрацю зі столичним клубом – кінець сезону Мірча провів на лікарняному, а його місце на тренерському містку зайняв його асистент Олександр Шовковський. Також на пост головного коуча Динамо сватають чемпіона Польщі та Ігоря Костюка.

Та от Луческу навряд-чи погодиться очолити Аль-Наср. Румунському фахівцеві не до вподоби погодні умови у Саудівській Аравії, а також Мірчі не імпонує перебувати далеко від дому. Проте найближчим часом Луческу проведе зустріч з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом для вирішення стратегічних питань на наступний сезон.

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