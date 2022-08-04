Психологічний тиск, – Гутцайт відреагував на вигуки "путін" під час матчу Фенербахче – Динамо
Джерело:телеканал "Рада"
Фанати Фенербахче відзначилися ганебною поведінкою під час матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де турецька команда зійшлася з Динамо. Вони скандували ім'я президента росії.
Гутцайт: Зараз спорт 100% у політиці
У Міністерстві молоді та спорту вперше прокоментували цей інцидент. Вадим Гутцайт наголосив, що спорт і політика тісно переплетені.
До теми Якщо фанати Фенербахче скандували "путін", то це божевілля, – спортивний директор Штурма
Це був психологічний тиск на наших футболістів, щоб вони десь робили помилки. Але наші футболісти та тренерський штаб зробили все, щоб Динамо перемогло у цьому протистоянні. В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою. Але не зараз, коли російська федерація війною пішла на Україну. І ми бачимо, що вони вбивають жінок та дітей, катують людей, знищують усе, що бачать. Тож зараз спорт 100% у політиці,
– сказав міністр Мінспорту.
Що відомо про конфлікт
- Динамо перемогло турецький Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді, що відбувся у Стамбулі, місцеві шанувальники вдалися до ганебного вчинку.
- Після першого пропущеного голу від киян фанати Фенербахче почали вигукувати ім'я владіміра путіна.
- Клубу доведеться відповідати за вчинок своїх прихильників. УЄФА вже відкрила дисциплінарне розслідування щодо цього інциденту.
- Пресслужба турецького клубу також відреагувала на витівку своїх фанів, там наголосили, що вони засуджують поведінку своїх шанувальників.