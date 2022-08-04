Психологічний тиск, – Гутцайт відреагував на вигуки "путін" під час матчу Фенербахче – Динамо

Фанати Фенербахче відзначилися ганебною поведінкою під час матчу другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де турецька команда зійшлася з Динамо. Вони скандували ім'я президента росії.

Гутцайт: Зараз спорт 100% у політиці

У Міністерстві молоді та спорту вперше прокоментували цей інцидент. Вадим Гутцайт наголосив, що спорт і політика тісно переплетені.

До теми Якщо фанати Фенербахче скандували "путін", то це божевілля, – спортивний директор Штурма

Це був психологічний тиск на наших футболістів, щоб вони десь робили помилки. Але наші футболісти та тренерський штаб зробили все, щоб Динамо перемогло у цьому протистоянні. В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою. Але не зараз, коли російська федерація війною пішла на Україну. І ми бачимо, що вони вбивають жінок та дітей, катують людей, знищують усе, що бачать. Тож зараз спорт 100% у політиці,

– сказав міністр Мінспорту.

Що відомо про конфлікт