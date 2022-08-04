Гутцайт: Сейчас спорт 100% в политике

В министерстве молодежи и спорта впервые прокомментировали этот инцидент. Вадим Гутцайт подчеркнул, что спорт и политика тесно переплетены.

К теме Если фанаты Фенербахче скандировали "путин", то это безумие, – спортивный директор Штурма

Это было психологическое давление на наших футболистов, чтобы они где-то совершали ошибки. Но наши футболисты и тренерский штаб сделали все, чтобы Динамо победило в этом противостоянии. В Олимпийской хартии написано, что спорт вне политики. Но не сейчас, когда российская федерация пошла войной на Украину. И мы видим, что они убивают женщин и детей, пытают людей, уничтожают все, что видят. Так что сейчас спорт 100% в политике,

– сказал министр Минспорта.

Что известно о конфликте