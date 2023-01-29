Як зазначив Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні, шокує, що на тлі постійних ракетних ударів, доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста.

Важливо Олімпійські ігри в Європі транслюватимуть безкоштовно, окрім Росії та Білорусі

Зеленський зазначив, що намагання Міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри – це намагання сказати всьому світу.

Ніби терор може бути чимось прийнятним. Ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить із Херсоном, із Харковом, із Бахмутом та Авдіївкою. Сьогодні направив листа пану Президенту Макрону якраз щодо цього й у продовження нашої з ним розмови, яка відбулась 24 січня,

– наголосив президент України.

Він додав, що готуючись до паризької Олімпіади, ми маємо бути впевнені у тому, що Росія не зможе використовувати її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму.

"У першій половині XX століття у Європі було допущено надто багато помилок, які призвели до дуже страшних трагедій. Була й вагома олімпійська помилка. Олімпійський рух і держави-терористи точно не мають перетинатися", – пригадав Зеленський.

Що відомо про скандал

Раніше президент України вже закликав свого колегу не давати можливості окупантам повернутися в цивілізований світ навіть під нейтральним прапором. Еммануель Макрон натомість наполягав на поверненні росіян у світовий спорт.

Міжнародний олімпійський комітет зайняв подвійну позицію. У березні минулого року організація рекомендувала не допускати росіян до турнірів, а потім дозволила окремим федераціям ухвалювати власні рішення щодо участі представників Росії.