Українському клубу Минай доведеться заплатити, щоб уникнути покарання ФІФА

Футбольний клуб Минай, якого представники Прем'єр-ліги повернули в УПЛ, може отримати покарання. Закарпатський клуб не виконав фінансові зобов'язання щодо трансферу хорватського футболіста.

Минай уже працює над проблемою

ФІФА може заборонити Минаю реєструвати нових футболістів через платіж солідарності за свого колишнього захисника Міслава Матіча.

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Щоб позбутися трансферного бану від ФІФА протягом трьох трансферних вікон, Минай повинен заплатити 50 тисяч євро.

Повідомляється, що керівництво клубу робить все можливе, щоб розв'язати проблему.

Це грошова винагорода, яка при платному трансфері футболіста, сплачується новим клубом гравця школам, які взяли участь у його вихованні у період віку, починаючи з 12 років.

Meta Ratings також повідомляє, що після того, як Минай повернули в УПЛ, місячний бюджет зарплатного фонду клубу складе 500 тисяч євро. Найбільш високооплачуваний гравець буде заробляти до 50 тисяч гривень у місяць.