Минай не виконав фінансові зобов'язання

Минай після повернення в УПЛ може отримати заборону на реєстрацію і заявку нових футболістів протягом трьох трансферних вікон.

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Причиною стала суперечка щодо компенсації за платіж солідарності хорватського захисника Міслава Матіча.

Хорватський футболіст перейшов у Минай у сезоні-2020/2021 з Локомотиви Загреб. Він провів 24 матчі у минулому сезоні української Прем'єр-ліги.

Повідомляється, що Палата з вирішення спорів ФІФА заборонила закарпатському клубу трансферну діяльність аж до повного виконання клубом своїх зобов'язань.

Минай не має футболістів