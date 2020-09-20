Донецький "Олімпік" 20-го вересня здобув перемогу у рамках 3-го туру української Прем'єр ліги. Донеччани у Києві розгромили новачка УПЛ – закарпатський "Минай".

Олімпік – Минай 3:0

Голи: Тейшейра, 29, Шахаб, 60, 66

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"Олімпік" на правах господаря краще розпочав поєдинок і повністю контролював хід гри, пише 24 канал. Втім, гострих моментів біля воріт Поповича не було до середини тайму.

Гол з офсайда

На 29-й хвилині "Олімпіку" вдалося вийти вперед. Іранець Шахаб зібрав на собі купу гравців "Минаю" та завдав дальнього удару. М'яч рикошетом від Тейшейри залетів у кут воріт дезорієнтованого голкіпера закарпатців.

Слід зазначити, що Тейшейра перебував у положенні поза грою, тому арбітр мав скасувати взяття воріт. Однак лайнсмен не угледів офсайду й "Олімпік" вийшов вперед.

Уже через хвилину Беніто міг подвоїти перевагу донеччан. Він завдав дальнього удару прямо в руки Поповичу.

"Минай", який цілий тайм мав проблеми з просуванням м'яча вперед, на 44-й хвилині створив гострий момент. Кожанова прихованим пасом вивели віч-на-віч з Кічаком. Денис пробив сильно у ближній кут, проте голкіпер був на висоті.

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По перерві малюнок гри не змінився й "Олімпік" був надзвичайно близький, щоб подвоїти перевагу. На 50-й хвилині Завійський завдав дальнього удару, але м'яч зрадливо пролетів повз ворота.

На 57-й хвилині вже "Минай" вистрілив гострим моментом. Шиндер у штрафному скинув на Кожанова, який чи то ударив, чи то прострілив. М'яч летів на Меліченка, проте Лебеденко не дозволив гравцю "Минаю" забити гол.

Нестримний Шахаб

Через три хвилини "Олімпік" таки домігся свого. Після подачі з кутового Попович зумів відбити перший удар, однак м'яч відлетів на Шахаба, який і переправив його у ворота.

Через шість хвилин Шахаб оформив дубль. Іранець протиснув оборонця "Минаю", втік віч-на-віч з Поповичем та переграв голкіпера – 3:0.

Після третього голу "Олімпік" розслабився і дозволяв гравцям "Минаю" створювати загрозу. На 72-й хвилині Пеняшко класно увірвався у штрафний та вицілював у кут. Однак м'яч пролетів повз ворота.

Принизливим рахунок на 86 хвилині ледь не зробив Політило, але його потужний удар відбив Попович. У підсумку "Олімпік" відстояв перевагу та розгромив "Минай".

Олімпік – Минай відеоогляд матчу

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