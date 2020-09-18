У четвертому турі УПЛ "Минай" повинен був зіграти домашній матч проти "Динамо". Гра мала відбутися в Ужгороді. Але її перенесли до Києва.

Офіційно про перенесення місця проведення матчу повідомляє сайт "Минаю". Відтак гра відбудеться в Києві 26 вересня.

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Причина перенесення матчу

Як йдеться на сайті закарпатського клубу, рішення було прийнято за згодою обох сторін. "Минай" згоду на перенесення матчу обумовив тим, що команда проведе чимало матчів на виїзді в цей період.

"І аби не перевантажувати команди довгими переїздами через половину України, було прийнято рішення зіграти матч 26 вересня із "Динамо" в Києві", – заявили в клубі.

"Минай" 20 вересня зіграє в Києві з "Олімпіком". 26 вересня там же зіграє з "Динамо". 30 жовтня на команду очікує матч Кубка України з "Поліссям" в Житомирі". 3 жовтня в Кропивницькому "Минай" зіграє проти "Інгульця".

Ще одна причина – звернення "Динамо" до "Минаю". Кияни 23 вересня в Бельгії проведуть матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента". Відтак після цього на них очікував би виїзд в Ужгород, після чого матч-відповідь з "Гентом" 29 вересня в Києві.

В Ужгороді "Минай" та "Динамо" зіграють вже у другому колі. Їх матч відбудеться в рамках 17-го туру (базова дата – 6 березня 2021 року).