Мілевського відправили в нокдаун потужним ударом м'ячем в обличчя: відео

1 березня 2021 , 12:23
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Джерело:

24 канал

Нападник Артем Мілевський під час матчу отримав не надто приємний удар м'яч в обличчя, від якого опинився на газоні.

Це сталося у матчі Минаю проти Олімпіка у першому таймі. Мілевський у штрафному майданчику, перебуваючи спиною до воріт, виборов м'яч та скинув його партнеру. Ним виявився Маємбе Шеммі.

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Замбійський захисник вирішив завдати удар злету. Удар виявився сильним, але дещо неточним. Замість того, щоб полетіти у ворота, м'яч влучив точнісінько в обличчя Мілевському.

Від потужного удару Мілевський був відправлений у нокдаун – він обома колінами опинився на газоні. Але форвард образу підвівся. Лише руками тримаючись за обличчя.

Відео нокдауну Мілевського

  • Мілевський у цьому матчі відіграв 68 хвилин, після чого був замінений.
  • Минай вдома обіграв Олімпік. Дублем у цьому матчі відзначився Нурієв, забивши два голи з пенальті. Наприкінці зустрічі Нурієв отримав жовту картку та залишив Минай у меншості.
  • У першому таймі Олімпіку вдалося відквитати один гол. Нгенг головою закинув м'яч "за комірець" Поповичу, який невдало обрав позицію.
  • На 87-й хвилині капітан Олімпіка Цимбалюк отримав важку травму – перелом та розрив зв'язок. Півзахиснику зробили операцію. Він не зіграє до кінця сезону.
  • Завдяки цій перемозі, а також поразці Львова у матчі з Динамо, Минай піднявся з останньої сходинки турнірної таблиці.