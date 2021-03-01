Захисник Олімпіка Євген Цимбалюк пропустить залишок сезону через травму, отриману в матчі проти Миная (1:2). Хавбека відвезли зі стадіону прямо в лікарню.

Президент донецького клубу Владислав Гельзін розповів про деталі травми футболіста.

Дивіться також Минай у меншості переміг Олімпік: Цимбалюка з поля забрала "швидка" – відео

У Євгена перелом латеральної кістки плюс розрив зв'язок, сьогодні будуть робити операцію. Точний вердикт скаже лікар, але зрозуміло, що гравець вилетів мінімум на три місяці, цей сезон для нього вже, на жаль, закінчений,

– сказав Гельзін.

Що трапилося з Цимбалюком

На 87-й хвилині матчу Минай – Олімпік Євгеній Цимбалюк невдало приземлився, внаслідок чого зазнав важкого ушкодження ноги. Футболіста забрала карета швидкої допомоги прямо з футбольного поля.

У поточному сезоні у всіх турнірах 24-річний Цимбалюк взяв участь в 10 матчах.