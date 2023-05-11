Шевченко стежив за матчем ЛЧ Мілан – Інтер у компанії проросійського тенісиста Джоковича – фото

Середа, 10 травня, принесла футбольним уболівальникам другий півфінал Ліги чемпіонів між Міланом та Інтером. Матч відвідало чимало зіркових гостей.

Серед запрошених гостей був український наставник та колишній футболіст Мілана Андрій Шевченко. Футбольний керманич спробував себе у новій для себе ролі. Шевченко був експертом у передматчевій та післяматчевій студіях на італійському телебаченні, пише 24 Канал.

Детальніше про гру Допоміг колишній лідер Шахтаря: Інтер впевнено здолав Мілан у першому півфіналі ЛЧ – відео голів

Проросійський тенісист склав компанію Шевченку

У проміжку між ними Андрій Миколайович спостерігав за півфіналом з трибун на не чужому для нього "Сан-Сіро". Шевченко не одного разу потрапляв в об'єктив телекамер. Українець дивився за поєдинком у компанії сербського тенісиста Новака Джоковича.

Така собі компанія для українського наставника. Адже Джокович відкрито заявляв, що підтримує повернення російських та білоруських колег на Вімблдон після того, як у 2022-му році їх відсторонили від престижного старту. Тоді серб заступився за представників ворожих країн, адже не бачить їх вини у війні в Україні.



Шевченко та Джокович на матчі Мілан – Інтер / Кадр із трансляції

Батько Джоковича святкував перемогу на AO із російськими символами війни

Батько Джоковича взагалі зганьбився після перемоги свого сина на Australian Open.

Батько сербського тенісиста відсвяткував перемогу Новака у компанії російських уболівальників. Вони використовували російські прапори, на одному з яких був зображений російський диктатор Владімір Путін. Також поруч були й "прапори" з символікою російських окупантів в Донецьку.

Срджан виголошував "живели Руси". Чоловік, який зробив фото поруч з ним, тримав стяг Росії із зображенням Путіна та був одягнений у футболку з символікою "z", яким окупанти позначають свою військову техніку, яку кидають в Україну.

Після чого Срджан почав шукати виправдання своїй поведінці, яку рознесли вщент.

Джокович та його родина потерпає у проросійських скандалах. Останніми роками сербський тенісист відзначається більше конфліктами, аніж перемогами на корті.

До слова, ні Джокович, ні Шевченко не принесли фарту Мілану. За 11 стартових хвилин Інтер оформив комфортну перевагу у рахунку 0:2, яку дотримав до фінального свистка. "Россонері" вдома програли "нерадзуррі".

Важливо! Матч-відповідь 12 фіналу ЛЧ Інтер – Мілан відбудеться 16 травня.