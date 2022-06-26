Джокович: Не коментуватиму і не лізтиму в суть війни

Чинний чемпіон Вімблдону Новак Джокович поспілкувався із журналістами. 35-річний тенісист відповів на питання про відсторонених від турніру росіян та білорусів. Серб зайняв доволі нейтральну позицію у питанні війни між Україною та Росією.

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Спершу Джокович говорить про дружні стосунки з колишнім українським тенісистом Сергієм Стаховським, та навіть пропонував експершій ракетці світу свою допомогу.

Я розумію, що він та українці відчувають невдоволення у бік Росії та того, що відбувається. Звичайно, я не коментуватиму і не лізтиму в суть війни. Як дитина війни і навіть не однієї я знаю, які це емоції, коли ти в такому становищі,

– сказав Новак.

"Я не бачу, який був їхній внесок у те, що насправді відбувається"

Водночас титулований спортсмен стає на бік росіян та білорусів, яких організатори не опустили до участі на Вімблдоні-2022. Джокович не розуміє, чому їх відсторонили від змагань. На думку Новака, тенісисти ворожих країн не зробили нічого поганого Україні у війні з Росією.

Але, з іншого боку, я не можу сказати, що повністю погоджуюся з безстроковою забороною на виступи російським гравцям, білоруським гравцям. Я просто не бачу, який був їхній внесок у щось із того, що насправді відбувається. Мені не здається, що це справедливо,

– розповів сербський тенісист.

"Ніхто з них не підтримав жодної війни"

Джокович впевнений, що його "колеги по цеху" пішли б на компроміси заради виступів на Вімблдоні. Новак зауважив, що російські та білоруські тенісистки заслуговують знову відчувати змагальний смак на корті. Як зазначив серб, ніхто з них не підтримав воєнні дії, які розгортаються в Україні.

"Я думаю, що російські та білоруські гравці погодилися б піти на компроміс, який у них був у ситуації з Олімпіадами, де вони й так грали під нейтральним прапором. Я відчуваю, що вони заслуговують перемагати. Вони заслуговують змагатися. Вони професійні спортсмени. Ніхто з них не підтримав жодної війни чи чогось подібного", – додав Джокович.

Третій найкращий тенісист світу вважає відсторонення "колег по цеху" несправедливим, але не став вдаватись у подробиці воєнної теми.

Це дуже делікатна тема. Щойно щось таке відбувається на глобальному рівні, щоб ти не сказав як людина, будучи з тієї чи іншої країни, це засуджуватиметься так чи інакше. Я розумію обидві сторони. Дуже складно сказати, що правильно, а що неправильно. Але в моєму серці, як спортсмена, коли я ставлю себе на місце, що мені б заборонили грати через такі обставини, а мого внеску в це не було ніякого, я не вважав би, що так чинити було б справедливо,

– зауважив чинний чемпіон Вімблдону.

Джокович зізнався, що добре розуміє те, що зараз відчувають усунені від турніру тенісисти. У 90-х роках усі сербські спортсмени були відсторонені від усіх міжнародних стартів.

"Дозвольте мені нагадати, що у 90-х роках, з 1992 по 1996 роки, будь-яким спортсменам із Сербії не було дозволено виступати на міжнародній арені у будь-якому виді спорту. Тож я знаю, які це емоції. Я знаю багатьох спортсменів. На той час я був дуже юним, але я знаю спортсменів, які на той час змагалися. Я знаю, як це вплинуло на їхнє життя. Багато хто з них пішов зі спорту, тому що 4 роки – це дуже довгий термін. Так, це все, що я можу сказати", – підсумував серб.

До слова. 27 червня Джокович розпочинає свій захист чемпіонського титулу Вімблдону. У першому колі Новак зіграє проти Сун Ву Квон із Південної Кореї. Британський турнір триватиме до 10 липня.

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