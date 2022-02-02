Реакція Лемпарда на дії Миколенка
Френк Лемпард вже провів перші тренування на чолі Евертона. Віталій Миколенко пропустив минулий матч проти Астон Вілли (0:1) через біль у спині, але вже повернувся до роботи у загальній групі.
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Український захисник взяв участь у грі в квадрат. Гравець збірної України декілька разів перехопив м'яч та отримав похвалу від легенди Челсі. Лемпард сказав: "Хороша реакція, Міко".
Відео з тренування Евертона
Саме так кличуть Миколенка у новій команді. Англійський наставник зазначив футболістам отримувати насолоду від м'яча.
Тренер готує "ірисок" до наступного матчу проти Брентфорда, який відбудеться 5 лютого. Відзначимо, що суперника поповнився досвідченим Крістіаном Еріксеном, який влітку пережив зупинку серця на Євро-2020.
Евертон підходить до поєдинку на 16-му місці, маючи у своєму активі лише 19 очок.
- Віталій Миколенко вже дебютував за "ірисок" у Кубку Англії та АПЛ.
- Трансфер українця увійшов у топ-20 найдорожчих зимових переходів.
- Напередодні кубкового матчу Евертон оформив два потужні трансфери. У клуб прийшли гравець Тоттенхема Деле Аллі та був орендований у Манчестер Юнайтед Донні ван де Бек.