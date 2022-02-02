Реакція Лемпарда на дії Миколенка

Френк Лемпард вже провів перші тренування на чолі Евертона. Віталій Миколенко пропустив минулий матч проти Астон Вілли (0:1) через біль у спині, але вже повернувся до роботи у загальній групі.

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Український захисник взяв участь у грі в квадрат. Гравець збірної України декілька разів перехопив м'яч та отримав похвалу від легенди Челсі. Лемпард сказав: "Хороша реакція, Міко".

Відео з тренування Евертона

Саме так кличуть Миколенка у новій команді. Англійський наставник зазначив футболістам отримувати насолоду від м'яча.

До слова. Френк Лемпард уклав контракт із Евертоном до кінця червня 2024 року. Останнім місцем роботи наставника було Челсі.

Тренер готує "ірисок" до наступного матчу проти Брентфорда, який відбудеться 5 лютого. Відзначимо, що суперника поповнився досвідченим Крістіаном Еріксеном, який влітку пережив зупинку серця на Євро-2020.

Евертон підходить до поєдинку на 16-му місці, маючи у своєму активі лише 19 очок.