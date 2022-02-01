Англійська преса зазначає, що за 25-річного футболіста "іриски" заплатили понад 40 мільйонів фунтів.

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"Я радий, що підписав контракт із Евертоном, величезним клубом із великою фан-базою та історією. Я дуже хочу почати та не можу дочекатися своєї першої гри у футболці цієї команди. Я з нетерпінням чекаю на можливість допомогти команді та можливості попрацювати з новим менеджером Френком Лемпардом", – сказав футболіст.

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