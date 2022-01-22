Як повідомляє журналіст Ендрю Тодос, футболіст не був включений до списку гравців Данканом Фергюсоном через проблеми зі спиною.

Дивіться також Миколенко не потрапив у заявку Евертона: це перший матч нового тренера "ірисок"

Докладнішої інформації джерело не дає. Спочатку було невідомо чому 22-річний український захисник пропускає важливу гру з Астон Віллою. На записі, опублікованому пресслужбою Евертона, видно, що Миколенко виходив з клубного автобуса.

Миколенко у Евертоні

Після офіційного переходу в Евертон 1 січня Миколенко провів два повні поєдинки, зігравши максимально можливі 210 хвилин.

На даний момент Евертон посідає 16 місце АПЛ. Якщо травма виявилася несерйозною, то захисник зможе взяти участь у наступній грі "ірисок", яка відбудеться проти Брентфорда у Кубку Англії (5 лютого).