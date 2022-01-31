Лемпард підписав угоду на 2,5 роки – до червня 2024 року.

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Перший матч під його керівництвом Евертон проведе в суботу, 5 лютого, проти Брентфорда на "Гудісон Парк" в матчі четвертого раунду Кубка Англії.

Френк Лемпард останній рік був без роботи. Його звільнили з Челсі взимку 2021 року. Замість нього тоді команду очолив Томас Тухель та виграв Лігу чемпіонів.

Окрім Челсі, Лемпард працював тренером в Дебрі Каунті один сезон 2018/2019. Тоді команда виступала в Чемпіоншипі, і за підсумками сезону мав можливість вийти до АПЛ. Але команда програла стикові матчі. Саме після цього його і взяли в Челсі.

Щодо Евертона, то команда залишилася без тренера після того, як у відставку був відправлений Рафаель Бенітес.

Варто нагадати, що в Евертоні виступає українець Віталій Миколенко, який лише в перші дні січня перейшов до "ірисок".