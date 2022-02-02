Реакция Лэмпарда на действия Миколенко
Фрэнк Лэмпард уже провел первую тренировку во главе Эвертона. Виталий Миколенко пропустил прошлый матч против Астон Виллы (0:1) из-за боли в спине, но уже вернулся к работе в общей группе.
Достойный внимания Миколенко получил нового тренера: Франк Лэмпард возглавил Эвертон
Украинский защитник принял участие в игре в квадрат. Игрок сборной Украины несколько раз перехватил мяч и получил похвалу легенды Челси. Лэмпард сказал: "Хорошая реакция, Мико".
Видео с тренировки Эвертона
Именно так зовут Миколенко в новой команде. Английский наставник посоветывал футболистам наслаждаться мячом.
Тренер готовит "ирисок" к следующему матчу против Брентфорда, который состоится 5 февраля. Отметим, что соперник пополнился опытным Кристианом Эриксеном, который летом пережил остановку сердца на Евро-2020.
Эвертон подходит к поединку на 16-м месте, имея в своем активе всего 19 очков.
- Виталий Миколенко уже дебютировал за "ирисок" в Кубке Англии и АПЛ.
- Трансфер украинца вошел в топ-20 самых дорогих зимних переходов.
- В преддверии кубкового матча Эвертон оформил два мощных трансфера. В клуб пришли игрок Тоттенхэма Деле Алли и был арендован у Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек.