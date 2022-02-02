Реакция Лэмпарда на действия Миколенко

Фрэнк Лэмпард уже провел первую тренировку во главе Эвертона. Виталий Миколенко пропустил прошлый матч против Астон Виллы (0:1) из-за боли в спине, но уже вернулся к работе в общей группе.

Достойный внимания Миколенко получил нового тренера: Франк Лэмпард возглавил Эвертон

Украинский защитник принял участие в игре в квадрат. Игрок сборной Украины несколько раз перехватил мяч и получил похвалу легенды Челси. Лэмпард сказал: "Хорошая реакция, Мико".

Видео с тренировки Эвертона

Именно так зовут Миколенко в новой команде. Английский наставник посоветывал футболистам наслаждаться мячом.

К слову. Фрэнк Лэмпард заключил контракт с Эвертоном до конца июня 2024 года. Последним местом работы наставника был Челси.

Тренер готовит "ирисок" к следующему матчу против Брентфорда, который состоится 5 февраля. Отметим, что соперник пополнился опытным Кристианом Эриксеном, который летом пережил остановку сердца на Евро-2020.

Эвертон подходит к поединку на 16-м месте, имея в своем активе всего 19 очков.