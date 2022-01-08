Миколенко мав особисту розмову з тренером Евертона перед можливим дебютом

Віталій Миколенко потрохи адаптовується до нової команди та чемпіонату. Український футболіст провів перші повноцінні тренування в Евертоні.

Адаптація минає чудово

Перед тренуванням українець мав особисту розмову з головним тренером Евертона Рафаелем Бенітесом. Віталій Миколенко виглядав сконцентрованим та у гарному настрої.

До теми Миколенко – майбутнє Евертона, – наставник "ірисок" задоволений новими трансферами

Іспанський наставник довго щось пояснював захиснику збірної України. Ексдинамівець проводить свої перші повноцінні тренування після переходу до "ірисок".

Відео з тренування Евертона

Що відомо про перехід Миколенка

. Миколенко може вперше одягнути футболку Евертона в офіційному матчі проти Халл Сіті у Кубку Англії. Поєдинок відбудеться 8 січня о 19:30.