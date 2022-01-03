Евертон – Брайтон 2:3

Голи: Гордон, 53, 76 – Алістер, 3, 71, Берн, 21

До слова Віталій Миколенко офіційно перейшов в Евертон

Українського захисника Евертона Віталія Миколенка було представлено перед грою домашнім трибунам, але не взяв участі у цій грі через правила АПЛ.

Вже на 3-й хвилині Мак Аллістер вивів гостей уперед, а на 21-й Берн подвоїв перевагу команди.

На початку другого тайму Гордон допоміг "ірискам" відіграти один м'яч, але невдовзі Мак Аллістер дублем знову повернув команді Поттера перевагу у два м'ячі.

А на 76-й хвилині Гордон оформивши дубль, знову повернув ліверпульську команду в гру.

Евертон із 19 очками залишився на 15-му місці в турнірній таблиці АПЛ. Брайтон (27 балів) піднявся на восьму сходинку.

8 січня "іриски" зіграють з Халл Сіті в 1/32 фіналу Кубка Англії. Ймовірно, саме в цьому матчі Миколенко отримає шанс дебютувати за "мерсисайдців".

Евертон може звільнити тренера

Як повідомляє британське видання The Sun, головний тренер ліверпульського клубу Рафаель Бенітес після цієї поразки опинився на межі відставки. Вся справа в тому, що Евертон потрапив у чорну смугу з жовтня: команда здобула лише одну перемогу у 12 матчах, зазнавши 8 поразок.