Перша зустріч з фанатами

Український захисник не зміг зіграти проти Брайтона. Він вийшов перед матчем, аби привітатися з вболівальниками нової команди.

Варте уваги Футбольний "козир" Миколенка, який привабив Евертон

Український футболіст вийшов до фанів Гудісон Парк у футболці Евертона, а на шиї у нього був клубний шарф. Миколенка тепло зустріли вболівальники.

Відео представлення

Миколенко перейшов до Евертона