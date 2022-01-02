Перша зустріч з фанатами

Український захисник не зміг зіграти проти Брайтона. Він вийшов перед матчем, аби привітатися з вболівальниками нової команди.

Варте уваги Футбольний "козир" Миколенка, який привабив Евертон

Український футболіст вийшов до фанів Гудісон Парк у футболці Евертона, а на шиї у нього був клубний шарф. Миколенка тепло зустріли вболівальники.

Відео представлення

Миколенко перейшов до Евертона

  • Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.
  • Він став першим новачком команди у новому 2022 році.
  • Динамо заробило на трансфері Миколенка понад 20 мільйонів євро.
  • Гравець збірної України виступатиме під 19-м номером.