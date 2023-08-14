Заарештувати чи ні: Мудрик прийняв доленосне рішення щодо фаната, який засліпив його лазером
Джерело:Бомбардир
Михайлу Мудрику довелося приймати доленосне рішення. Розглядався талан кривдника українця.
Михайло Мудрик вирішував долю вболівальника, який засліпив його лазером. Останнє слово залишалось саме за українцем.
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Відповів добром
В одному із торішніх поєдинків в рамках Англійської Прем'єр-ліги Михайло Мудрик, якому дуже складно дався період адаптації у "Туманному Альбіоні", потрапив під особливо шалену хвилю хейту. Сталося це у матчі проти Арсенала у лондонському дербі. "Каноніри" впевнено перемогли у тому матчі із рахунком 3:1. Українець з'явився на полі на 71-ій хвилині і тоді фани "гармашів" продемонстрували усю свою "любов" до вінгера, який так і не перейшов у їхній улюблений клуб.
Вони освистували кожну його дію, кожен дотик до м'яча, а деякі навіть намагалися завдати шкоди Мудрику. Один із вболівальників Арсенала світив лазером в очі Михайлу під час поєдинку. Після фінального свистка фаната-грубіяна заарештували та відвезли до відділення тамтешньої поліції. Саме українцеві довелося вирішувати долю неслухняного вболівальника. Вінгер у свою чергу вирішив врятувати кривдника від в'язниці.
Коли він сидів у ізоляторі, мені дзвонили та питали: "Що робити? Ти зараз вирішуєш, що робити стосовно нього". Чи його посадити, може, на місяць, щось таке. Я сказав: "Та можете його просто відпустити". Просто так вирішив, нехай відпускають,
– сказав Мудрик.
Фанат засліпив Михайла / ФК Челсі
Нагадаємо, що Михайло Мудрик класно провів передсезонну підготовку. Український вінгер відзначився шикарним дебютним голом у футболці Челсі, хоча й не у офіційному матчі. До того ж талановитий футболіст міг вирвати перемогу для "аристократів" у стартовому турі Англійської Прем'єр-ліги у поєдинку проти Ліверпуля.