Заарештувати чи ні: Мудрик прийняв доленосне рішення щодо фаната, який засліпив його лазером

Михайлу Мудрику довелося приймати доленосне рішення. Розглядався талан кривдника українця.

Михайло Мудрик вирішував долю вболівальника, який засліпив його лазером. Останнє слово залишалось саме за українцем.

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Відповів добром

В одному із торішніх поєдинків в рамках Англійської Прем'єр-ліги Михайло Мудрик, якому дуже складно дався період адаптації у "Туманному Альбіоні", потрапив під особливо шалену хвилю хейту. Сталося це у матчі проти Арсенала у лондонському дербі. "Каноніри" впевнено перемогли у тому матчі із рахунком 3:1. Українець з'явився на полі на 71-ій хвилині і тоді фани "гармашів" продемонстрували усю свою "любов" до вінгера, який так і не перейшов у їхній улюблений клуб.

Вони освистували кожну його дію, кожен дотик до м'яча, а деякі навіть намагалися завдати шкоди Мудрику. Один із вболівальників Арсенала світив лазером в очі Михайлу під час поєдинку. Після фінального свистка фаната-грубіяна заарештували та відвезли до відділення тамтешньої поліції. Саме українцеві довелося вирішувати долю неслухняного вболівальника. Вінгер у свою чергу вирішив врятувати кривдника від в'язниці.

Коли він сидів у ізоляторі, мені дзвонили та питали: "Що робити? Ти зараз вирішуєш, що робити стосовно нього". Чи його посадити, може, на місяць, щось таке. Я сказав: "Та можете його просто відпустити". Просто так вирішив, нехай відпускають,

– сказав Мудрик.

Фанат засліпив Михайла / ФК Челсі

Нагадаємо, що Михайло Мудрик класно провів передсезонну підготовку. Український вінгер відзначився шикарним дебютним голом у футболці Челсі, хоча й не у офіційному матчі. До того ж талановитий футболіст міг вирвати перемогу для "аристократів" у стартовому турі Англійської Прем'єр-ліги у поєдинку проти Ліверпуля.