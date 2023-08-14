Михаил Мудрик решал судьбу болельщика, который ослепил его лазером. Последнее слово оставалось именно за украинцем.

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Ответил добром

В одном из прошлогодних поединков в рамках Английской Премьер-лиги Михаил Мудрик, которому очень сложно дался период адаптации в "Туманном Альбионе", попал под бешеную волну хейта. Произошло это в матче против Арсенала в лондонском дерби. "Канониры" уверенно победили в том матче со счетом 3:1. Украинец появился на поле на 71-й минуте и тогда фаны "пушкарей" продемонстрировали всю свою "любовь" к вингеру, так и не перешедшему в их любимый клуб.

Они освистывали каждое его действие, каждое касание мяча, а некоторые даже пытались нанести вред Мудрику. Один из болельщиков Арсенала светил лазером в глаза Михаилу во время поединка. После финального свистка фаната-грубияна арестовали и отвезли в отделение полиции. Именно украинцу пришлось решать судьбу непослушного болельщика. Вингер в свою очередь решил спасти обидчика от тюрьмы.

Когда он сидел в изоляторе, мне звонили и спрашивали: "Что делать? Ты сейчас решаешь, что делать по отношению к нему". Или его посадить, может, на месяц, что-нибудь такое. Я сказал: "Да можете его просто отпустить". Просто так решил, пусть отпускают,

– сказал Мудрик.

Фанат ослепил Михаила / ФК Челси

Напомним, что Михаил Мудрик классно провел предсезонную подготовку. Украинский вингер отметился шикарным дебютным голом в футболке "Челс" и, хоть и не в официальном матче. К тому же талантливый футболист мог вырвать победу для "аристократов" в стартовом туре Английской Премьер-лиги в поединке против Ливерпуля.