Данило Кревсун забив свій дебютний гол за Боруссію Дортмунд. Сталося це у матчі юніорських колективів, пише 24 Канал.

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У стартовому матчі сезону

Боруссія Дортмунд U-19 та Баєр Леверкузен U-19 провели зустріч в рамках першого туру молодіжного чемпіонату Німеччини. Перемогу вдалося отримати саме "джелям", які здолали опонента із рахунком 3:1. Один із голів у матчі у свій актив записав українець Данило Кревсун. Взяття воріт стало дебютним для юного півзахисника у футболі Боруссії. Кревсун зі зростом 173 сантиметри найвище вискочив після подачі кутового та без проблем замкнув передачу. Його гол став переможним у зустрічі, оскільки згодом "фармацевтам" вдалось розчарувати воротаря "джелів".

Відео голу українця:

Варто відзначити, що Данило – вихованець донецького Шахтаря, проте після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави він переїхав у Німеччину. Перший час молодий півзахисник грав за Пройсен Мюнстер, де за пів року він провів 6 поєдинків за тамтешній колектив U-19. Денису вдалося оформити 4 голи та 1 асист за "орлів".

Та от уже в січні 2023-го року Боруссія Дортмунд організувала трансфер Кревсуна. У юніорській команді "джмелів" український півзахисник відіграв 8 поєдинків минулого сезону, в яких відзначився асистом. Наразі, після перемоги над Баєром, Боруссія посідає третє місце у турнірній таблиці молодіжного чемпіонату Німеччини.

Відео матчу: