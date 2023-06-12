У Бремені проходить товариський поєдинок між збірними України та Німеччини. Ця гра є дебютною для нового наставника "синьо-жовтих" Сергія Реброва, пише 24 канал.

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Матч почався з гольової перестрілки. На 6 хвилині рахунок відкрив німець Ніклас Фюллькруг, втім Україна змогла відновити паритет завдяки Циганкову.

Ба більше, в середині першого тайму підопічні Реброва вийшли вперед. Ярмоленко завдяки активному пресингу відібрав м'яч у збірної Німеччини та запустив по флангу Тимчика.

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Захисник Динамо прострілив в центр на набігаючого Циганкова. Втім Віктор по-хитрому пропустив м'яч на Мудрика, а гравець Челсі не дуже вдало пробив. Втім вінгер влучив у Рюдігера, від якого снаряд залетів у ворота Траппа.

Відео автоголу Рюдігера:

Варто знати. Михайло Мудрик поки не забив жодного голу у офіційних матчах збірної України. Єдиний гол вінгер Челсі провів у благодійному поєдинку з Боруссєю Менхенгладбах, яка не мала статус матчу УЄФА.