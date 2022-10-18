Українська збірна під час жеребкування була у четвертому кошику. Також у ньому були збірній Грузії, Норвегії та Ізраїлю, повідомляє 24 канал.
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У групу до однієї з господарок
Грузія та Румунія у статусі господарок Євро-2023 розташувались у групах "А" та "В".
Україна вже на старті жеребкування потрапила у групу "В", де склала компанію одній із господарок турніру Румунії.
Суперники збірної України U-21
- Румунія
- Іспанія
- Хорватія
За підсумками групового раунду по дві найсильніші національні команди кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.
Як збірна України U-21 пробилась у фінальну частину Євро-2023
Підопічні Руслана Ротаня пробились у фінальний раунд чемпіонату Європи-2023 через стикові матчі плей-офф. Суперником "синьо-жовтих" була Словаччина.
Перший поєдинок закінчився болючою поразкою українців із рахунком 2:3. Що не скажеш про матч-відповідь. Українська збірна завдяки хет-трику нападника Данила Сікана розгромила суперника та взяла реванш за фіаско у першій зустрічі 3:0.