Українська збірна під час жеребкування була у четвертому кошику. Також у ньому були збірній Грузії, Норвегії та Ізраїлю, повідомляє 24 канал.

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У групу до однієї з господарок

Грузія та Румунія у статусі господарок Євро-2023 розташувались у групах "А" та "В".

Україна вже на старті жеребкування потрапила у групу "В", де склала компанію одній із господарок турніру Румунії.

Суперники збірної України U-21

Румунія

Іспанія

Хорватія

За підсумками групового раунду по дві найсильніші національні команди кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу.

Зверніть увагу! Чемпіонат Європи-2023 U-21 відбуватиметься з 21-го червня по 8-ме липня. Матч-відкриття прийме Румунія, а фінал – Грузія. Три найкращі збірні турніру (окрім Франції) здобудуть путівки на Олімпіаду-2024 року.

Як збірна України U-21 пробилась у фінальну частину Євро-2023

Підопічні Руслана Ротаня пробились у фінальний раунд чемпіонату Європи-2023 через стикові матчі плей-офф. Суперником "синьо-жовтих" була Словаччина.

Перший поєдинок закінчився болючою поразкою українців із рахунком 2:3. Що не скажеш про матч-відповідь. Українська збірна завдяки хет-трику нападника Данила Сікана розгромила суперника та взяла реванш за фіаско у першій зустрічі 3:0.