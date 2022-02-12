Ми вже могли підписувати контракти, – Ф'юрі повісив усіх собак на Джошуа за зрив бою з Усиком

Чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Тайсон Ф'юрі вкотре висловився про зірваний бій з Олександром Усиком. Українець утримує титули WBO, WBA, IBF та міг з Ф'юрі визначити абсолютного чемпіона світу.

Ф'юрі заявив, що Усик не був готовий битися у травні

Непереможний британський боксер звинуватив Ентоні Джошуа у зриві бою з Усиком. Він заявив, що ексчемпіон світу хотів понад 15 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб відмовитися від реваншу з Усиком.

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Тайсон розповів, що їх бій з Усиком був дуже близько, адже сторони могли підписати контракт.

Джошуа хотів більше грошей. 15 мільйонів було недостатньо, тому очевидно, що бою немає. Наскільки я знаю, все було дуже близько. Ми вже могли підписувати контракти,

– сказав Ф'юрі.

Він додав, що його команда зробила все можливе, щоб зустріч з Усиком відбулася. Та після цього відступні захотів і Ділліан Уайт – наступний суперник Тайсона.

"Але потім вивалилася купа лайна. Усі сторони висували так багато вимог. Уайт вимагав свого шматка, а Джошуа хотів свій. Позитивним моментом є те, що я проведу бій 23 квітня. Спочатку я хотів битися 26 березня", – розповів чемпіон світу.

Ф'юрі зазначив, що не хоче чекати, коли суперники погодяться на бій. Він заявив, що Усик начебто не був готовий битися у травні. Тоді як Тайсон хоче провести три поєдинки у 2022 році.

Ф'юрі звинувачують у зриві поєдинку з Усиком