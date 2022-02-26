Збірна Польщі та Росії мають зіграти у півфіналі плей-офф за путівку на чемпіонат світу-2022. Команди мали зіграти матч 24 березні на стадіоні у Москві.

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Раніше зазначалося, що команди зіграють на нейтральному полі.

"Кінець словам, час діяти. Через загострення агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-офф проти Росії. Це єдине правильне рішення", – йдеться у повідомленні.

Ведемо переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію до ФІФА,

– написав Кулеша.

Швеція та Чехія проведуть очний матч, щоб зіграти з переможцем пари Росія – Польща за право виходу на чемпіонат світу-2022.

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