Президент Польщі Анджей Дуда підтримав рішення збірної не грати проти Росії в стиковому матчі відбору на чемпіонаті світу-2022.

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І правильно, пане Кулеша. З бандитами нічого грати,

– написав Дуда у своєму твітері.

Збірна Польщі та Росії мають зіграти у півфіналі плей-офф за путівку на чемпіонат світу-2022. Команди мали зіграти матч 24 березні на стадіоні у Москві.

Раніше зазначалося, що команди зіграють на нейтральному полі.

Швеція та Чехія проведуть очний матч, щоб зіграти з переможцем пари Росія – Польща за право виходу на чемпіонат світу-2022.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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