Перестріляв Роналду та зрівнявся з ув'язненим бразильцем: нові рекорди Мессі в ПСЖ

Суперзірка світового футболу Ліонель Мессі сміливо може занести нинішній сезон в ПСЖ собі в актив. Нестаріючий форвард продовжує підкорювати нові рекорди.

Гол Ліонеля Мессі в матчі зі Страсбуром приніс ПСЖ 11-те чемпіонство Франції. Поповнив власну колекцію трофеїв і титулований аргентинець, пише 24 Канал.

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Нові звитяги Лео

Переможний гол Лео у ворота команди Соболя став 496-м забитим в топ-5 європейських чемпіонатів. За цим показником аргентинець випередив свого вічного конкурента Кріштіану Роналду, який переїхав на Близькій Схід.

Щоб досягти позначки у 496 голів Мессі знадобилося 577 матчів. Більшу частину м'ячів форвард забив за Барселону – 474 (520 матчів), а 22 вже у складі "парижан" (57 матчів).

Крім того, зірковий аргентинець завоював 43-й трофей у своїй професійній кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з бразильцем Дані Алвесом, який зараз перебуває в тюрмі за звинуваченням сексуальному насильстві.

У послужному списку аргентинця – 38 титулів на клубному рівні (35 у Барселоні та три у ПСЖ), а також п’ять – зі збірною Аргентини.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв за "парижан" 40 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 20 асистів. 30 червня 2023 року завершується контракт аргентинця з ПСЖ і наразі невідомо, де легендарний форвард продовжить кар'єру.