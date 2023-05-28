Гол Лионеля Месси в матче со Страсбуром принес ПСЖ 11-е чемпионство Франции. Пополнил собственную коллекцию трофеев и титулованный аргентинец, пишет 24 Канал.

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Новые победы Лео

Победный гол Лео в ворота команды Соболя стал 496-м забитым в топ-5 европейских чемпионатах. По этому показателю аргентинец опередил переехавшего на Ближний Восток своего вечного конкурента Криштиану Роналду.

Чтобы достичь отметки в 496 голов, Месси понадобилось 577 матчей. Большую часть мячей форвард забил за Барселону – 474 (520 матчей), а 22 уже в составе "парижан" (57 матчей).

Кроме того, звездный аргентинец завоевал 43-й трофей в своей профессиональной карьере. По этому показателю он сравнялся с бразильцем Дани Алвесом, который сейчас находится в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии.

В послужном списке аргентинца – 38 титулов на клубном уровне (35 в Барселоне и три в ПСЖ), а также пять – со сборной Аргентины.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл за "парижан" 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 ассистов. 30 июня 2023 года завершается контракт аргентинца с ПСЖ и неизвестно, где легендарный форвард продолжит карьеру.