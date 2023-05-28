Страсбур – ПСЖ 1:1

Голи: Гамейро, 79 – Мессі, 59

У 37-му турі Ліги 1 Парі Сен-Жермен грав на виїзді проти Страсбура українця Едуарда Соболя. Для оформлення дострокового чемпіонства "червоно-синім" достатньо було зіграти внічию, пише 24 Канал.

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Золотий гол Мессі

З перших хвилин зустрічі "парижани" володіли ініціативою, але відкрити рахунок до перерви так і не змогли. Лише на 59-й хвилині зустрічі Ліонель Мессі скористався пасом Кіліана Мбаппе та відправив м'яч до сітки воріт Страсбура.

На 70-й хвилині зустрічі міг відзначитися сам Мбаппе, але м'яч пролетів поруч із лівою стійкою. Господарі поля зуміли відповісти на 79-й хвилині. Форвард Стасбура Кевін Гамейро підібрав м'яч у штрафному майданчику та пробив низом по центру воріт Доннарумми.

До фінального свистка рахунок не змінився, що дозволила "парижанам" оформити рекордне 11 чемпіонство. Таким чином, ПСЖ оновив національний рекорд, який належав Сент-Етьєну (10 комплектів золотих нагород). До речі, за останні 11 років "червоно-сині" здобули 9 титулів.

Нагадаємо, що після закінчення сезону Ліонель Мессі може покинути чемпіона Франції. Аргентинець може отримати фантастичний контракт в Саудівській Аравії.

До слова. Щодо Страсбура, то команда Соболя гарантувала собі прописку на наступний сезон. За поєдинком український захисник спостерігав за поєдинком з лави запасних.

Відеоогляд матчу Страсбур – ПСЖ