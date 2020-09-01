Пеп Гвардіола, колишній тренер "Барселони", дав пораду гравцю каталонського клубу Ліонелю Мессі щодо продовження кар'єри. Мессі прагне покинути "Барселону" та возз'єднатися з Гвардіолою у "Манчестер Сіті".

Перехід Мессі у "Манчестер Сіті" може не відбутися. Про це повідомляє іспанське видання Mundo Deportivo.

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Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола спілкувався з Мессі телефоном. Гвардіола начебто сказав Мессі, що йому краще залишитися у "Барселоні" і завершити там кар'єру.

Також Mundo Deportivo повідомляло, що "Манчестер Сіті" не стане підписувати Мессі, якщо за трансфер доведеться платити.

Англійський клуб буде готовий підписати Мессі тільки в тому випадку, якщо за трансфер не доведеться платити. Зарплата футболіста вже стане серйозним навантаженням для "Манчестер Сіті".

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Що відомо про трансфер Мессі

Після провального сезону 2019/2020, в якому "Барселона" залишилася без трофеїв, Мессі прийняв рішення покинути каталонський клуб.

Втім, "Барселона" відмовляється відпускати Лео. Повідомлялося, що "Барселона" може відпустити Мессі за 700 мільйонів євро.

Водночас Мессі начебто планує офіційно оголосити, що він хоче покинути "Барселону". Ліонель хотів зібрати пресконференцію, однак на заваді став карантин. Відтак, повідомлення від Мессі очікують у соцмережах.

Мессі вже пропустив перше тренування "Барселони" з новим головним тренером Рональдом Куманом.